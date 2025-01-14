Продовольственная безопасность Беларуси! Акулович о суперпозиции Лукашенко по сохранению заводов

Игорь Позняк, СТВ: Это то, что на языке экономики называется продовольственной безопасностью. Если хотите, даже продовольственная независимость. Если совсем на пальцах, это когда мы сами себя можем прокормить, а на излишках заработать. Вот здесь давайте вспомним острый период начала 90-х, когда под нож могли пустить не то что заводы и фабрики, а целые отрасли. Печальных примеров у наших бывших советских соседей немало. Но мы здесь сами себе не насолили, а все это сохранили и поставили на современные рельсы. Сегодня ингредиентов в этом полезном для всех нас и здоровом для национальной экономики салатике, к счастью, немало. А потом, як кажуць, смачна есці.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Начинала наша страна с очень тяжелых условий. Когда мы приезжали в колхозы снимать репортажи, механизаторы говорили: класс, получше, чем наши гомельские комбайны, «Джондиры» получше. Зачем нам это все надо? На них ты убираешь быстро, а здесь чуть медленнее». Не все, но были такие, кто говорил. Я это помню. Я представляю себе, что было бы, если бы не было суперпозиции у главы нашего государства по сохранению наших производств. Были бы мы с хлебом? Говорили бы мы о 10 миллионах тонн? О чем бы мы говорили? У нас бы не было никакого намолота, потому что «Джондиры» и все остальные развернулись бы и пошли. Речь не о новых комбайнах, речь о запчастях и многих других вещах. Материалы, которые выходили в прессе начала 90-х, Барановичский молочный комбинат, интервью руководителя. Который говорит, что молоко будет только в детский сад и только в школу. Не будет вам молока в магазины. Вот как сегодня представить себе, что в магазинах не будет молока или что нужно стоять за хлебом?