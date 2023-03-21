Около 60 тысяч квадратных метров жилья построено в Минске с начала года

Новости Беларуси. В Минске с начала 2023 года построено около 60 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До конца квартала планируют ввести еще 7 многоэтажек. Значительный объем жилья появится на территории комплекса «Минск Мир». Продолжится застройка в границах улиц Шаранговича – Горецкого, в Лошице, на ряде площадок Московского района. Всего же в столице за год планируют сдать 760 тысяч квадратных метров жилья.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено более 16 тысяч квадратных метров жилья, из них более 14 тысяч с государственной поддержкой. До конца марта планируется ввести еще один жилой дом общей площадью более 5 тысяч квадратных метров для данной категории граждан в микрорайоне Сокол.