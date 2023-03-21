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Около 60 тысяч квадратных метров жилья построено в Минске с начала года

21 марта 2023 16:44
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Новости Беларуси. В Минске с начала 2023 года построено около 60 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Около 60 тысяч квадратных метров жилья построено в Минске с начала года-1

До конца квартала планируют ввести еще 7 многоэтажек. Значительный объем жилья появится на территории комплекса «Минск Мир». Продолжится застройка в границах улиц Шаранговича – Горецкого, в Лошице, на ряде площадок Московского района. Всего же в столице за год планируют сдать 760 тысяч квадратных метров жилья.  

Около 60 тысяч квадратных метров жилья построено в Минске с начала года-4

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:  
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено более 16 тысяч квадратных метров жилья, из них более 14 тысяч с государственной поддержкой. До конца марта планируется ввести еще один жилой дом общей площадью более 5 тысяч квадратных метров для данной категории граждан в микрорайоне Сокол.  

Около 60 тысяч квадратных метров жилья построено в Минске с начала года-7

Особое внимание соцобъектам. В этом году будут сданы корпуса 4-й и 5-й городских клинических больниц, несколько детских садов, амбулатория в Соколе. Также до конца года завершат реконструкцию кинотеатра «Победа» и строительство многофункционального комплекса с арендными помещениями на проспекте Независимости.  

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# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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