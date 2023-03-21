Генпрокурор о росте рецидивов среди преступников: эта проблема стала хронической, мы с ней боремся

Новости Беларуси. Крупные и громкие дела не должны мешать качественному выполнению повседневных и местами рутинных задач. В ходе большого совещания с силовым блоком Александр Лукашенко потребовал от правоохранителей ответственно подходить к исполнению обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 марта во Дворце Независимости собрались представители и руководство органов прокуратуры, КГБ, Министерства обороны, Следственного комитета, МВД и других силовых структур.

В ходе совещания глава государства впервые прокомментировал недавние события в Гродно, где был нейтрализован иностранный террорист. Учитывая обострившуюся обстановку и череду посягательств на национальную безопасность Беларуси, Президент охарактеризовал спецоперацию как блестящую. Александр Лукашенко отметил, что никто из сотрудников группы «Альфа» не пострадал, несмотря на то что злоумышленник использовал военный арсенал.

Отдельного внимания со стороны правоохранителей заслуживают и ранее судимые лица, поскольку число рецидивов растет. В своем докладе такую тенденцию отметил и генеральный прокурор Беларуси. По мнению Президента, это результат элементарного безделья такой категории граждан.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Обозначилась тенденция, связанная с тем, что за масштабными проектами несколько забыли рутинную работу, каждодневную, которая вытекает из обязанностей, начиная от участкового инспектора милиции и заканчивая другими должностными лицами, которые каждый день должны делать все возможное, чтобы было спокойствие на наших улицах, миропорядок.

Серьезный разговор состоялся по недостаткам, связанным с рецидивной преступностью. Прокуроры из года в год поднимают эту проблему, и мы видим, что она уже давно стала хронической. У нас 40 % преступлений совершают ранее судимые лица – это очень тревожная тенденция. Когда 38 ранее неоднократно судимых за сексуальные преступления насилуют, в том числе и детей, когда из более 700 лиц, которые совершили преступления на этой почве, 157 тоже ранее судимы, тут есть серьезный вопрос. Обозначили как она есть, это проблема. Обозначили то, что мы ее видим, с ней боремся, занимаемся, обозначили, что должностные лица органов внутренних дел не до конца осознают опасность этого явления.

Сегодня роль Генпрокуратуры будет усиливаться. Вместе с Верховным судом ведомства будут заниматься комплексной оценкой и анализом рутинной работы всех силовых ведомств, что в результате позволит устранить имеющиеся недостатки.