«Беларусь никогда не стояла в стороне!» К чему и как готовят миротворческую роту?
Новости Беларуси. 2020 год и события в Казахстане показали, насколько хрупкими могут быть мир и независимость. Вооруженные конфликты на земле сейчас не редкость, потому роль миротворческих миссий становится единственным решением вопроса.
В 2004 году наша страна впервые заявила о намерении создать собственный миротворческий воинский контингент. Через год была сформирована миротворческая рота. Суть и одновременно сложность профессии – необходимость остановить конфликт и не спровоцировать новый.
Как воевать мирным путем? Интервью «Недели».
Сергей Шуманский, СТВ:
Что вообще из себя представляет миротворческая рота в Беларуси.
Алексей Скобей, начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Миротворческая рота считается уникальным подразделением, комплектуется исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, офицерами, прапорщиками. Военнослужащих срочной службы в данном подразделении нет. И каждый военнослужащий занимается своей профессиональной подготовкой. Подготовка данного подразделения захватывает очень большое время. По одной простой причине. Чтобы подготовить грамотного специалиста, мы затрачиваем в среднем до полутора лет. Это как одиночная подготовка, подготовка на различных курсах как за рубежом, так и на территории Республики Беларусь, языковые курсы, потому что основной момент – необходимо знание английского языка. Также градация. Градация в том, что офицер, прапорщик, командир отделения либо обычный стрелок требуют соответствующие подходы. На данный момент 50 % личного состава владеют уровнем английского языка соответствующим и готовы выполнять задачи за пределами Республики Беларусь, свободно общаться, что неоднократно подтверждает участие наших специалистов, наших представителей в различных мероприятиях международного характера. Это многонациональные учения, как со странами ОДКБ, так и с другими странами, где наши военнослужащие в свободной форме общаются со своими товарищами, коллегами по оружию.
Сергей Шуманский:
Я знаю, что большое внимание уделяете именно медицинской подготовке.
Алексей Скобей:
Да, несомненно. Потому что опыт локальных конфликтов показывает, что владение способами оказания первой помощи пострадавшим на поле боя – это 50-60 % успеха, оттого что данный военнослужащий, боец, либо это будет даже гражданское лицо, может в дальнейшем выжить. Поэтому прохождение курса тактической медицины, как при помощи преподавателей нашего Военно-медицинского университета, а также специалистов, иностранных инструкторов, очень хорошее и помогает нам поднять уровень подготовки личного состава.
Сергей Шуманский:
Исходя из названия даже, главная цель – не какие-то военные действия, а именно миссия миротворческая, то есть урегулирование конфликта.
Алексей Скобей:
Да. Никаких боестолкновений, а именно поддержание, охрана объектов, охрана местного населения. И в первую очередь охрана самого себя. Каждый миротворец в первую очередь должен охранять сам себя.
Сергей Шуманский:
Наверное, из последнего, что можем вспомнить, конфликт в Казахстане в 2022 году.
Алексей Скобей:
По решению главы государства личный состав миротворческой роты принял участие по поддержанию мира на территории Республики Казахстан. И в январе 100-процентным составом убыл на территорию Казахстана совместно с такими же подразделениями от других стран, входящих в ОДКБ. Приняли участие по поддержанию мира, где наши военнослужащие выполняли задачи по охране военных объектов, важных государственных объектов. А в прямых боевых столкновениях не принимали участие. В данных моментах принимали участие подразделения Республики Казахстан. Миссию выполнили 100 процентов. С гордостью, с чувством выполненного долга наши военнослужащие вернулись домой.
Сергей Шуманский:
На сегодня во всем мире далеко не спокойно. Мы нигде пока не задействованы?
Алексей Скобей:
Если посмотреть на нашу политическую карту, то можно найти очаги конфликтов. И Республика Беларусь никогда не стояла в стороне в плане того, что всегда была готова оказать помощь, принять участие в мероприятиях по поддержанию мира. Так и наши военнослужащие неоднократно принимали и принимают участие в миротворческой миссии временных сил ООН в Ливане. Как в составе подразделения штабных офицеров, так и в составе медицинского подразделения, где оказывают медицинскую помощь не только военнослужащим, но и гражданскому населению местному.