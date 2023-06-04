«Беларусь никогда не стояла в стороне!» К чему и как готовят миротворческую роту?

Новости Беларуси. 2020 год и события в Казахстане показали, насколько хрупкими могут быть мир и независимость. Вооруженные конфликты на земле сейчас не редкость, потому роль миротворческих миссий становится единственным решением вопроса. В 2004 году наша страна впервые заявила о намерении создать собственный миротворческий воинский контингент. Через год была сформирована миротворческая рота. Суть и одновременно сложность профессии – необходимость остановить конфликт и не спровоцировать новый. Как воевать мирным путем? Интервью «Недели».

Сергей Шуманский, СТВ:

Что вообще из себя представляет миротворческая рота в Беларуси.

Алексей Скобей, начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Миротворческая рота считается уникальным подразделением, комплектуется исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, офицерами, прапорщиками. Военнослужащих срочной службы в данном подразделении нет. И каждый военнослужащий занимается своей профессиональной подготовкой. Подготовка данного подразделения захватывает очень большое время. По одной простой причине. Чтобы подготовить грамотного специалиста, мы затрачиваем в среднем до полутора лет. Это как одиночная подготовка, подготовка на различных курсах как за рубежом, так и на территории Республики Беларусь, языковые курсы, потому что основной момент – необходимо знание английского языка. Также градация. Градация в том, что офицер, прапорщик, командир отделения либо обычный стрелок требуют соответствующие подходы. На данный момент 50 % личного состава владеют уровнем английского языка соответствующим и готовы выполнять задачи за пределами Республики Беларусь, свободно общаться, что неоднократно подтверждает участие наших специалистов, наших представителей в различных мероприятиях международного характера. Это многонациональные учения, как со странами ОДКБ, так и с другими странами, где наши военнослужащие в свободной форме общаются со своими товарищами, коллегами по оружию.

Сергей Шуманский:

Я знаю, что большое внимание уделяете именно медицинской подготовке. Алексей Скобей:

Да, несомненно. Потому что опыт локальных конфликтов показывает, что владение способами оказания первой помощи пострадавшим на поле боя – это 50-60 % успеха, оттого что данный военнослужащий, боец, либо это будет даже гражданское лицо, может в дальнейшем выжить. Поэтому прохождение курса тактической медицины, как при помощи преподавателей нашего Военно-медицинского университета, а также специалистов, иностранных инструкторов, очень хорошее и помогает нам поднять уровень подготовки личного состава. Сергей Шуманский:

Исходя из названия даже, главная цель – не какие-то военные действия, а именно миссия миротворческая, то есть урегулирование конфликта.

Алексей Скобей:

Да. Никаких боестолкновений, а именно поддержание, охрана объектов, охрана местного населения. И в первую очередь охрана самого себя. Каждый миротворец в первую очередь должен охранять сам себя. Сергей Шуманский:

Наверное, из последнего, что можем вспомнить, конфликт в Казахстане в 2022 году.

Алексей Скобей:

По решению главы государства личный состав миротворческой роты принял участие по поддержанию мира на территории Республики Казахстан. И в январе 100-процентным составом убыл на территорию Казахстана совместно с такими же подразделениями от других стран, входящих в ОДКБ. Приняли участие по поддержанию мира, где наши военнослужащие выполняли задачи по охране военных объектов, важных государственных объектов. А в прямых боевых столкновениях не принимали участие. В данных моментах принимали участие подразделения Республики Казахстан. Миссию выполнили 100 процентов. С гордостью, с чувством выполненного долга наши военнослужащие вернулись домой. Сергей Шуманский:

На сегодня во всем мире далеко не спокойно. Мы нигде пока не задействованы?