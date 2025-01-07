«Нужно начинать с рая в шалаше». Почему никогда не поздно создать семью

Дмитрий Громыко, отец 3 детей, учитель физической культуры и здоровья ГУО «СШ № 223»:

Создать семью я решил, когда понял, что одному все-таки тяжело. Несмотря на то, что рядом родители, родственники, нужен был человек, с которым я буду шагать дальше по жизни. Прекрасная семья строится обоюдно. Эта тенденция, что пока квартиры нет, пока машины нет и так далее, она неприемлема.