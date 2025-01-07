«Нужно начинать с рая в шалаше». Почему никогда не поздно создать семью

Дмитрий Громыко, отец 3 детей, учитель физической культуры и здоровья ГУО «СШ № 223»:
Создать семью я решил, когда понял, что одному все-таки тяжело. Несмотря на то, что рядом родители, родственники, нужен был человек, с которым я буду шагать дальше по жизни. Прекрасная семья строится обоюдно. Эта тенденция, что пока квартиры нет, пока машины нет и так далее, она неприемлема.
Нужно начинать с рая в шалаше. Трудности объединяют. Если вы близкие люди, реально вы цените друг друга, любите друг друга, поддерживая друг друга, достигать поставленных целей. Мужчина заводить семью должен по зову сердца. Неважно, 18, 19, 20 лет, 30, 40. Если ты готов к этому, ты чувствуешь, что ты можешь взять на себя ответственность за жену, за своих детей, ограничения какого-то по возрасту нет.
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