Матушка Гавриила: Лукашенко ведет Беларусь достойно, красиво, элегантно, защищает нас

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент всегда в храме, на Рождество, на Пасху со своим народом. Он говорит: я там, где наши люди. Вот для верующих, православных как. Насколько важна эта встреча?

Игумения Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

Вы знаете, вот телефон. Когда по телефону долго говорить или по планшету и так далее, он разряжается. Ему что нужна? Зарядка. Мы подзаряжаем телефон и опять 100. Так вот и здесь. Я очень много часто слышала от людей, когда они бывает, что не слышат, не видят Александра Григорьевича по телевизору, у них завершается зарядка внутренняя, спрашивают: а где Батька, что с Батькой и так далее. Но как только они видят Президента, видят его слова ободряющие, слова поддержки, слова, обращенные к народу, к своему народу. Он кормчий белорусского корабля, везет свою страну достойно, красиво, элегантно, защищает нас. И когда он обращается со словами приветствия в такие праздники церковные, как Рождество Христово, как Воскресение Христово, как День Независимости, День Победы и так далее, вы понимаете, у людей открывается и второе, и третье дыхание, не только у старушек, но и у молодежи. Слушайте, ну как красиво сказал наш Президент! Прям в десятку попал! Так точно. Такие мудрые слова сказал. И я по своим вот детям вижу. И у них буквально, понимаете, вот такой задор. Они говорят: слушайте, ну Президент-то не мальчик маленький, ему не 20 лет, не 15 лет, ему побольше, чем нам. И у него силы хватает на всех. Давайте же мы будем помогать, давайте мы будем трудиться и так далее. То есть такой заряд получаем все, когда мы видим нашего Президента вместе с Патриаршим Экзархом в храме, когда он обращается к народу, когда его дети приветствуют, когда он деток обнимает, когда кто-то ему руку положит на головку или он кому-то. Послушайте, у этого ребенка всё это уже наступил рай на всю жизнь. Это без сомнения даже. У Александра Григорьевича исходит энергия крепкого человека и в то же время энергия духа. Духа, которого действительно крепок. И эту крепость дает ему Господь.