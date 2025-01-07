Игумения Гавриила: нас не может победить никакой дьявол, потому что мы с Богом

Григорий Азаренок, СТВ:

Матушка, целый год Беларусь выстаивала под ударами темных злобных сил: против нас вводили санкции. За что? За помощь детям. За помощь деткам вводили санкции. За то, что мы их обогревали, кормили. В то время, когда с другой стороны их обстреливают. Тем не менее укрепился союз Беларуси и России. Укрепился ли духовный союз? Православных христиан, прихожан, православных людей. Мы понимаем, что надо быть сейчас вместе?

Игумения Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

Да, я хочу сказать, что мы, на мой взгляд, я общаюсь с людьми, с прихожанами, с детьми, с молодежью не только нашей Гродничной, но вообще и в Беларуси, и в России. Вот недавно была в Петербурге. Вы знаете, мы какие-то стали более сплоченные, мы стали больше понимать друг друга. Наша молодежь идет в храм. И вот я, когда была в Петербурге, это просто обычные будничные дни, как раз привезли частицу мощей Евфросинии Полоцкой в Санкт-петербург, в Казанский собор. Очередь огромная, из молодых людей. То есть, понимаете это. А у нас в Беларуси была частичка мощей Евфросинии Московской. И вот это соединение святых преподобных московской княгини и полоцкой княгини, оно так подняло дух в России и Беларуси, что вы знаете, этого невозможно было не почувствовать.

Такая благодать исходила. А затем ещё по Беларуси прошел крестным ходом Крест Преподобный в Евфросинии Полоцкой. И тоже также вдоль наших границ. Это тоже усиливает нашу веру, нашу надежду в то, что нас не может победить никакой дьявол, не какой так называемый человек, который хочет причинить зло. Почему? Потому что мы с Богом. А они с кем? Они с чем? Мы знаем, что с нами случится через секунду, через мгновение? Нет. Правильно сказал Владимир Владимирович Путин: я верю в Бога, а Бог с нами, на нашей стороне. Поэтому нам нужно в Бога верить. Нам нужно не только верить, вера без дел мертва. Нам нужно храмы Божьи посещать, молиться, ближним помогать. А вот эти ближайшие 12 дней, они называются святки – святочные дни. надо как можно стараться больше творить дело милосердия. Кому бы то ни было, даже вот бомжу, он там пьяненький и так далее. Мы же не знаем, что подвигло его на такую жизнь. Сиротам, вдовам, воинам нашим защитникам, всем, кто пострадал в Курской, Белгородской области и так далее. Если мы не можем материально, то мы должны нашей молитве помогать. И дьявол ополчается, потому что он теряет души, он теряет души наши, что мы своим добром, своим милосердием верим, приближаем себя к вечной жизни. То есть он теряет души милосердных людей, добрых, терпеливых, отзывчивых, которые не воздают злом за зло, как в Ветхом Завете: око за око, зуб за зуб. Нашего Президента, посмотрите как: и так, и так на него говорят.

Мы когда-нибудь в любой ситуации слышали ли от нашего уважаемого великого кормчего Беларуси Александра Григорьевича какое-нибудь некорректное, нетактичное слово в адрес его оппонентов, будь то в Беларуси, будь то в Германии, в Польше и так далее. Наоборот, Президент говорит: это наши соседи, а соседей не выбирают. Соседей сам Бог дает. И он призывает к миру.

И как Господь слышал ангельское пение, когда родился. Слава в вышних Богу, а на земли мир.