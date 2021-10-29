Александр Лукашенко: мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. Встаёт вопрос, как их уменьшить

Новости Беларуси. Производство картона в Добруше открывает новые возможности не только для города, но и для страны в целом. Такое мнение озвучил 29 октября Президент Беларуси, посещая новую производственную площадку Добрушской бумажной фабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко, посещая Добрушскую бумажную фабрику: «Чтобы хоть завтра мы видели какой-то свет в конце тоннеля». Подробнее здесь.
В целом на новом производстве картона задействованы 500 человек. Коллектив преимущественно молодой. У многих дети-школьники, потому волнуют изменения в белорусском образовании. После недавнего совещания у главы государства появилась информация, о том, что ЦТ и школьные экзамены могут объединить. Александр Лукашенко еще раз пояснил, в чем тут смысл.
Спросили главу государства и об отмене налоговой льготы для владельцев квартир. Президент отметил, что пока такого решения не принимал, но вариант рассматривается в рамках глобального совершенствования налоговой системы страны. В любом случае сумма уплаты если и будет, то незначительная.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Решили отрегулировать законодательство, в том числе обсуждался вопрос – на недвижимость платят все и, по-моему, на селе у нас платят и за землю налог, и недвижимость, и прочее. А город как-то остался в стороне – обсуждается и этот вопрос. Я не знаю, какие там ставки, но это будет мизер – может 1,5 или 2 рубля. Дело даже не в справедливости. На конец года 2 миллиарда долларов непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. А за счет чего мы будем спасать? У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от ковид. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги. Поэтому если 10 миллионов человек или 9,5 у нас заплатят по 1 доллару, это 9,5 миллиона долларов.
Знаете, по большому счету это ничто – 9,5 миллиона, если мы 2 миллиарда потратим только на лечение. Но за эти 9,5 миллиона мы что-то можем купить. Вот ваш директор: «Ну, 3 миллиона мне надо, чтобы поставить такую чудо-машину, будем на листы резать этот товар». Вы главный инженер, это ваш хлеб. Конечно, надо помочь. Три машины купим, если по одному доллару. Но я не думаю, что это будет больше, а точнее, будет ли это вообще? Это еще вопрос. На мой уровень вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. У нас они и так высоки. У нас высокие налоги. У нас нет нефти и газа. Поэтому налогооблагаемая база и налоги приличные. Поэтому всегда встает вопрос, как их уменьшить.
В завершение визита Президента глава концерна вручил Александру Лукашенко нагрудный знак «За личный вклад в развитие деревообрабатывающей отрасли».