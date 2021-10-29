Александр Лукашенко: мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. Встаёт вопрос, как их уменьшить

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Решили отрегулировать законодательство, в том числе обсуждался вопрос – на недвижимость платят все и, по-моему, на селе у нас платят и за землю налог, и недвижимость, и прочее. А город как-то остался в стороне – обсуждается и этот вопрос. Я не знаю, какие там ставки, но это будет мизер – может 1,5 или 2 рубля. Дело даже не в справедливости. На конец года 2 миллиарда долларов непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. А за счет чего мы будем спасать? У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от ковид. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги. Поэтому если 10 миллионов человек или 9,5 у нас заплатят по 1 доллару, это 9,5 миллиона долларов.

Знаете, по большому счету это ничто – 9,5 миллиона, если мы 2 миллиарда потратим только на лечение. Но за эти 9,5 миллиона мы что-то можем купить. Вот ваш директор: «Ну, 3 миллиона мне надо, чтобы поставить такую чудо-машину, будем на листы резать этот товар». Вы главный инженер, это ваш хлеб. Конечно, надо помочь. Три машины купим, если по одному доллару. Но я не думаю, что это будет больше, а точнее, будет ли это вообще? Это еще вопрос. На мой уровень вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. У нас они и так высоки. У нас высокие налоги. У нас нет нефти и газа. Поэтому налогооблагаемая база и налоги приличные. Поэтому всегда встает вопрос, как их уменьшить.