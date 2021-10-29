«Отменное здоровье и хорошие характеристики». Как попасть в элитные подразделения белорусской армии

Новости Беларуси. В Минской области проходит осенний призыв. На срочную военную службу и службу в резерве планируют направить около 1 700 призывников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В воинские части от Клецкого района прибудут 40 новобранцев. Молодые люди пополнят ряды Вооруженных Сил, пограничных и внутренних войск. В военкоматах учитывается желание призывника и берется во внимание его гражданская специальность. С новобранцами проводят профессионально-психологическую консультацию, анализируют состояние здоровья и физические данные. По прибытии в части все пройдут курс молодого бойца.

Виталий Попок, исполняющий обязанности военного комиссара Клецкого района:

Ребята стараются попасть в лучшие подразделения. Чтобы попасть в лучшие подразделения, элиту (силы специальных операций), идет свой отбор. Это должно быть отменное здоровье и хорошие характеристики. Они предоставляются с места работы, учебы, также делается запрос в органы внутренних дел.

Максим Бабий, призывник:

К армии готов, уже жду свою дату призыва. Выбрал пограничные войска потому, что мне нравится ходить где-нибудь по природе, например, контролировать наши границы.