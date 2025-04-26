Владимир Кухарев встретился с участниками нового сезона проекта «Минская смена»

Председатель Мингорисполкома встретился с участниками нового сезона проекта «Минская смена». Это возможность для молодых людей проявить и зарекомендовать себя на престижных специальностях и попасть в перспективный кадровый резерв государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

400 юношей и девушек до 31 года предлагают инициативы по 12 направлениям: от инновационных проектов по коммунальному хозяйству до идей по улучшению экологии. Совершенствование системы безопасности детей и подростков в интернете, создание фестиваля за здоровый образ жизни. В числе необычных идей агрегатор культурных мероприятий, которые можно посетить бесплатно.

Екатерина Козловская, специалист по связи с общественностью Белорусской государственной академии музыки: Некая платформа либо приложение, на котором будут опубликованы ссылки на афиши учреждений культуры, которые обучают. Отчетные концерты, выставки, всевозможные мастер-классы. Я думаю, для минчан это было бы очень интересно.

Дорофея Шило, младший научный сотрудник РНПЦ спорта:

В нашем проекте мы планируем объединить цифровые технологии, научную базу и развивающиеся виды спорта, которые у нас существуют, объединить их вместе, чтобы создать такое интересное и с научной, и с культурной точки зрения культурно-массовое мероприятие в нашем городе.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

С помощью Академии управления при Президенте Республики Беларусь мы выстраиваем работу так, чтобы ребята в том числе получили навыки в представлении своего проекта. Тема протокола, тема подачи, тема краткости подачи своего проекта.

Проект «Минская смена» реализуется с 2022 года. Его цель – выявить и воплотить в жизнь лучшие идеи молодежи. Финал конкурса состоится в октябре. Выберут 13 победителей, которые получат возможность воплотить свои проекты в жизнь.