Концерты в рамках акции «Мы помним, мы гордимся!» проходят в Минске

Каждую субботу с 12 апреля по 24 мая в торговом центре «Столица» жители и гости Минска могут послушать песни военных лет, которые напоминают нам о тех, кто приближал Великую Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене звезды белорусской эстрады и творческие коллективы всех районов столицы. 26 апреля зрители наслаждались композициями в исполнении заслуженного артиста Беларуси Александра Авраменко и фольклорного коллектива «Купалинка». Исполнители будто бы проживали сюжет песен, от такой эмоциональной подачи у зрителей наворачивались слезы на глаза.

Александр Авраменко, заслуженный артист Беларуси:

Как артист, который переживает это все не на словах, а на деле – вы сейчас видели, какие песни, с каким смыслом, с каким содержанием – эмоции самые что ни на есть человеческие. Мирные, радостные, потому что мы победили.

«За того парня», «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали» и «Возвращение». Каждый присутствующий подпевал знакомые строки. И неважно, что этим песням уже не один десяток лет, они одинаково любимы зрителями всех возрастов.

Наши предки победили такую страшную заразу, как фашизм, и это вызывает чувство гордости.

Очень радостно, что такие концерты проходят, что мы показываем молодежи, как надо помнить о своих предках, которые дали нам мирное небо над землей.