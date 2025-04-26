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Какие задачи ждут губернаторов и как зону отчуждения превращают в территорию жизни? Анонс «Недели»

26 апреля 2025 16:55
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О наиболее заметных событиях уходящих семи дней расскажем в итоговой программе «Неделя».

Какие задачи ждут губернаторов и как зону отчуждения превращают в территорию жизни? Анонс «Недели»-2

Не пропустите в воскресенье, 27 апреля, в 19:30.

# Государственная политика

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