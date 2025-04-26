Какие задачи ждут губернаторов и как зону отчуждения превращают в территорию жизни? Анонс «Недели»

Теплее всего в Париже, в Москве +6, дождь – прогноз погоды в Европе в конце апреля

В Варшаве столбики термометров поднимутся до +14, ожидается небольшая облачность, без осадков. +12 в Киеве, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.