Какие задачи ждут губернаторов и как зону отчуждения превращают в территорию жизни? Анонс «Недели»

О наиболее заметных событиях уходящих семи дней расскажем в итоговой программе «Неделя».
Не пропустите в воскресенье, 27 апреля, в 19:30.
Европа хотела установить миролюбивые отношения со многими странами. Но это не устраивало военный блок.
В Варшаве столбики термометров поднимутся до +14, ожидается небольшая облачность, без осадков. +12 в Киеве, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Погода будет носить неустойчивый характер. Определять ее будут фронтальные разделы и теплые воздушные массы Западной Европы, которые принесут отдельные кратковременные дожди.
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