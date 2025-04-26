Жители минской Малиновки решили навести красоту в своём дворе. И вот что у них получилось

2025-й – Год благоустройства в Беларуси. И это наш шанс сделать страну еще красивее, чище и уютнее! В новой рубрике СТВ «Берись за дело» реальные истории и вдохновляющие примеры, как каждый может изменить пространство вокруг себя.

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся в одном из столичных дворов по улице Космонавтов, 40, корпус 1. Здесь местные жительницы своими руками решили благоустроить территорию вокруг своего дома. Расскажите, что сегодня будем с вами делать?

Нина Мартыненко, жительница Минска:

Подсаживать цветочки, территорию очищать, где у нас травка. Подрыхлить надо немножечко землю.

– Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.