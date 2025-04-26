Жители минской Малиновки решили навести красоту в своём дворе. И вот что у них получилось

2025-й – Год благоустройства в Беларуси. И это наш шанс сделать страну еще красивее, чище и уютнее! В новой рубрике СТВ «Берись за дело» реальные истории и вдохновляющие примеры, как каждый может изменить пространство вокруг себя.
2025-й – Год благоустройства в Беларуси. И это наш шанс сделать страну еще красивее, чище и уютнее! В новой рубрике СТВ «Берись за дело» реальные истории и вдохновляющие примеры, как каждый может изменить пространство вокруг себя.
Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в одном из столичных дворов по улице Космонавтов, 40, корпус 1. Здесь местные жительницы своими руками решили благоустроить территорию вокруг своего дома. Расскажите, что сегодня будем с вами делать?
Нина Мартыненко, жительница Минска:
Подсаживать цветочки, территорию очищать, где у нас травка. Подрыхлить надо немножечко землю.
– Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.
Хотелось какого-то яркого пятна. Вот с этого мы и начали. Начали с малого, а потом постепенно-постепенно рождались какие-то идеи. Все больше и больше нас это захватило.
Светлана Бурло, жительница Минска:
Во-первых, я очень люблю цветы. Во-вторых, это для души. И когда выходишь из подъезда и видишь всю эту красоту, поднимается настроение.
Нина Мартыненко:
И это служит примером для других. Дома, которые рядом, люди тоже начали заниматься этим, благоустраивать территорию, тоже растут цветы. И это очень приятно, что как бы эстафета пошла. Порой часто от людей слышишь, они откуда-то приехали и говорят: боже мой, как там красиво, как там хорошо. Ну а мы подумали, что, мы сами не можем сделать красиво, уютно и хорошо.
Подробнее в видеоматериале.
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