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Жители минской Малиновки решили навести красоту в своём дворе. И вот что у них получилось

26 апреля 2025 17:41
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2025-й – Год благоустройства в Беларуси. И это наш шанс сделать страну еще красивее, чище и уютнее! В новой рубрике СТВ «Берись за дело» реальные истории и вдохновляющие примеры, как каждый может изменить пространство вокруг себя.

Жители минской Малиновки решили навести красоту в своём дворе. И вот что у них получилось-2

Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в одном из столичных дворов по улице Космонавтов, 40, корпус 1. Здесь местные жительницы своими руками решили благоустроить территорию вокруг своего дома. Расскажите, что сегодня будем с вами делать? 

Нина Мартыненко, жительница Минска:
Подсаживать цветочки, территорию очищать, где у нас травка. Подрыхлить надо немножечко землю. 

– Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.

Жители минской Малиновки решили навести красоту в своём дворе. И вот что у них получилось-4

Хотелось какого-то яркого пятна. Вот с этого мы и начали. Начали с малого, а потом постепенно-постепенно рождались какие-то идеи. Все больше и больше нас это захватило.

Жители минской Малиновки решили навести красоту в своём дворе. И вот что у них получилось-6

Светлана Бурло, жительница Минска:
Во-первых, я очень люблю цветы. Во-вторых, это для души. И когда выходишь из подъезда и видишь всю эту красоту, поднимается настроение.

Жители минской Малиновки решили навести красоту в своём дворе. И вот что у них получилось-8

Нина Мартыненко:
И это служит примером для других. Дома, которые рядом, люди тоже начали заниматься этим, благоустраивать территорию, тоже растут цветы. И это очень приятно, что как бы эстафета пошла. Порой часто от людей слышишь, они откуда-то приехали и говорят: боже мой, как там красиво, как там хорошо. Ну а мы подумали, что, мы сами не можем сделать красиво, уютно и хорошо.

Подробнее в видеоматериале.

Присылайте свои истории на наш почтовый адрес: CONTACT@CTV.BY

# Год благоустройства # Авторская журналистика на СТВ

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