В Смоленске состоялось XIV заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации

В духе стратегического партнерства продолжают выстраивать отношения Беларусь и Россия. Драйвером развития экономик двух стран выступают регионы. В условиях геополитического шторма стороны существенно усилили взаимодействие – сделан рывок в промышленной и сельскохозяйственной кооперации, науке и в сферах образования, культуры, спорта и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый вклад в развитие сотрудничества вносит «Форум регионов» России и Беларуси, который ежегодно проводится под эгидой верхних палат парламентов. Подготовку к важнейшему событию в политическом календаре Союзного государства обсудили 26 апреля в Смоленске на XIV заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

Центром белорусско-российских отношений в конце июня станет Нижний Новгород. Здесь пройдет 12-й «Форум регионов». Традиционно, эта площадка становится стартом для реализации новых совместных проектов и идей, что способствует укреплению интеграции. Участники заседания на примере Витебской и Смоленской областей обсудили ход выполнения соглашений, заключенных в рамках предыдущих форумов.