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«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?

11 апреля 2024 16:23
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«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?-1

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Мы должны некоторые процессы еще освоить на своем заводе. Потому что классический автомобильный завод включает еще и штамповочное производство. Мы в этом году будем открывать пластмассовое производство, чтобы не возить его из Китая. Максимально будем поддерживать тех партнеров, которые будут осваивать автокомпоненты для нас. То, что касается компетенций разработки, создания коллектива, который мог бы уже более профессионально решать вопросы конструкторско-технологические, – это задача, поставленная главой государства.

«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?-4

Мировая санкционная война, конечно, спутала карты многих производителей, нарушив тысячи кооперационных связей. Китайское автопроизводство под Жодино не исключение.

«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?-7

Андрей Полегошко, заместитель директора СЗАО «БЕЛДЖИ»:
У нас было и более 50 % локализации. Однако потом, в связи с усилившимся санкционными ограничениями, нам пришлось проводить работы по замене поставщиков как лакокрасочных материалов, так и определенных комплектующих. Конечно, сейчас этот процент упал. Общими усилиями нам удалось возобновить мелкоузловое производство. На данный момент работаем также плотно с российскими коллегами по импортозамещению. Также подписан договор и ведется работа по организации на территории предприятия у нас с иностранным инвестором – не буду называть. Организация производства пластиковых деталей – экстерьер и интерьер. А также в будущем, возможно, определенных электронных компонентов.

«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?-10

Сегодня с конвейера завода выходят машины на любой вкус и кошелек. Но 2023 году в этом семействе появился и настоящий белорус. 

«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?-13

Владимир Шавель, заместитель директора – главный инженер СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Была выкуплена расширенная лицензия у компании Geely на кроссовер. Нам это позволило углубленную локализацию белорусских, отечественных автокомпонентов выпускать. Уже устанавливаются белорусские аккумуляторы, шины, стекла локализованные. Сейчас идет перспектива проработки локализации более углубленной, такой как диски, мультимедиа, штамповка в перспективе.

Популярность у этих машин колоссальная. На заводе шутят: если на городском перекрестке, оглянувшись, не увидел Geely, ты точно не в Беларуси. Хотя и на союзном рынке эти красавцы тоже в топе. И пока российские блогеры соревнуются в видеообзорах этого авто, в Беларуси размышляют, как сократить очередь за долгожданной покупкой. 

«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?-16

Виктор Черный, начальник управления продаж СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Очереди существуют. У нас сегодня стоит задача эти очереди ликвидировать. Для этого делаются определенные шаги, изучается спрос. Но это тоже бывает немного необъективно, потому что клиент имеет право записаться в любом дилерском центре. У нас сегодня девять дилеров по Беларуси. Вы представляете, может и задваиваться, и затраиваться. Это мы отслеживаем, смотрим реальный спрос, реальную очередь и на основании этого составляем свои планы и распределяем автомобили.

«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?-19

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# Автомобилестроение в Беларуси # Экономика # Геннадий Свидерский

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