«У нас было и более 50% локализации». Повлияли ли санкции на производство автомобилей на «БЕЛДЖИ»?

С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Мы должны некоторые процессы еще освоить на своем заводе. Потому что классический автомобильный завод включает еще и штамповочное производство. Мы в этом году будем открывать пластмассовое производство, чтобы не возить его из Китая. Максимально будем поддерживать тех партнеров, которые будут осваивать автокомпоненты для нас. То, что касается компетенций разработки, создания коллектива, который мог бы уже более профессионально решать вопросы конструкторско-технологические, – это задача, поставленная главой государства.

Мировая санкционная война, конечно, спутала карты многих производителей, нарушив тысячи кооперационных связей. Китайское автопроизводство под Жодино не исключение.

Андрей Полегошко, заместитель директора СЗАО «БЕЛДЖИ»:

У нас было и более 50 % локализации. Однако потом, в связи с усилившимся санкционными ограничениями, нам пришлось проводить работы по замене поставщиков как лакокрасочных материалов, так и определенных комплектующих. Конечно, сейчас этот процент упал. Общими усилиями нам удалось возобновить мелкоузловое производство. На данный момент работаем также плотно с российскими коллегами по импортозамещению. Также подписан договор и ведется работа по организации на территории предприятия у нас с иностранным инвестором – не буду называть. Организация производства пластиковых деталей – экстерьер и интерьер. А также в будущем, возможно, определенных электронных компонентов.

Сегодня с конвейера завода выходят машины на любой вкус и кошелек. Но 2023 году в этом семействе появился и настоящий белорус.

Владимир Шавель, заместитель директора – главный инженер СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Была выкуплена расширенная лицензия у компании Geely на кроссовер. Нам это позволило углубленную локализацию белорусских, отечественных автокомпонентов выпускать. Уже устанавливаются белорусские аккумуляторы, шины, стекла локализованные. Сейчас идет перспектива проработки локализации более углубленной, такой как диски, мультимедиа, штамповка в перспективе. Популярность у этих машин колоссальная. На заводе шутят: если на городском перекрестке, оглянувшись, не увидел Geely, ты точно не в Беларуси. Хотя и на союзном рынке эти красавцы тоже в топе. И пока российские блогеры соревнуются в видеообзорах этого авто, в Беларуси размышляют, как сократить очередь за долгожданной покупкой.