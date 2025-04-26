Проект Либерально-демократической партии «Дети войны» реализуется в Гродно
Они не понаслышке знают, что такое война, и готовы вновь пережить все ее ужасы в своих воспоминаниях, чтобы донести до подрастающего поколения ценность мирной жизни. Уникальная встреча состоялась в одной из гимназий Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учащиеся из всех школ Ленинского района смогли побеседовать с Галиной Молчановой, которой довелось в совсем юном возрасте пережить все тяготы и лишения военного времени.
Хоть в 1941-м ей было всего шесть, в памяти осталось многое. Жизнь в оккупации, страх и голод. Отец девочки был военнослужащим, мама – подпольщицей, на некоторые задания она брала дочку с собой. Галина Молчанова признается, что многие эпизоды тех страшных лет до сих пор перед глазами. Она понимает, как важно рассказать молодежи правду и не дать переписать историю.
Галина Молчанова, участница Великой Отечественной войны:
Уже 23 июня фашисты на мотоциклах заезжали к нам, и мы стояли, смотрели, еще не понимали, кто это такие. Но потом уже мы поняли, что это война, и почувствовали всю жестокость.
Елена Береснева, председатель Гродненской областной организации Либерально-демократической партии Беларуси:
Мы это делаем, чтобы сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне. Чтобы в нашей стране, где погиб каждый третий, все знали и о героизме во время войны, и о трагизме.
«Дети войны» – патриотический проект Либерально-демократической партии, направленный на сохранение исторической правды и памяти о Великой Отечественной. В рамках сегодняшней встречи для ребят был организован также совместный просмотр документального фильма.