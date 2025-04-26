На заседании в Миноблисполкоме обсудили вопросы реализации Директивы №2

Улучшить качество жизни населения и усовершенствовать механизм работы с гражданами. Вопросы реализации Директивы № 2 обсудили сегодня, 26 апреля, на заседании в Минском облисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в 2024 году от жителей столичного региона поступило порядка 7,5 тысячи обращений. Многие связаны с работой ЖКХ. Не теряют актуальности и вопросы землеустройства: установление границ участков, регистрация недвижимости, беспокоит людей тема содержания дорог и работы транспорта.

Татьяна Шевцова, управляющий делами Минского областного исполнительного комитета:

Это Директива, которая направляет госорганы, как вообще нужно работать с людьми, не только рассматривая их обращения, а при осуществлении административных процедур, также, в принципе, на повышение жизнеобеспечения населения. Это главный приоритет, который мы видим.

Связующим звеном между избирателями и властью являются депутаты, которые на постоянной основе изучают мнения на местах, а также оказывают помощь в решении актуальных вопросов.