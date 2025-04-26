Тень Чернобыля. Как идёт возрождение пострадавших территорий? Вспоминаем трагический апрель 1986-го

26 апреля – День памяти о Чернобыльской аварии. В этот день 1986 года произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества. Взрыв четвертого энергоблока навсегда изменил судьбы миллионов людей, среди которых и белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тень Чернобыля накрыла почти четверть территории нашей страны. Под радиоактивным облаком оказались более 3,5 тысячи населенных пунктов, где проживали свыше 2 миллионов человек. 479 деревень и городов исчезли с карт. Несмотря ни на что, это наши земли, которые мы не бросили, и не отказались от планов по восстановлению пострадавших территорий. Эти регионы в фокусе особого внимания Александра Лукашенко с самого начала его президентства.

Глава государства посещал населенные пункты и отдельные объекты. Не боясь даже самых загрязненных зон. Личное участие Президента помогло выработать многолетнюю стратегию и вдохнуть новую жизнь в пострадавшие территории и даже наметить перспективы по развитию деловой активности. В самом начале пути не было уверенности в правильности выбранного курса. Нам не у кого было поучиться. Но cегодня достижения по преодолению последствий ЧАЭС приносят свои результаты. И уже речь идет о том, что некогда отрезанные от жизни населенные пункты становятся образцовыми для всей страны.

Сыродельный комбинат в Хойниках построили одним из последних на территории СССР. На полную мощность он вышел всего за год до Чернобыльской катастрофы.

Ирина Дашкевич, начальник Полесского производственного участка предприятия «Милкавита»:

Предприятие, которое перерабатывало 500 тонн, в том числе мы вырабатывали сыры и сухое обезжиренное молоко. Эти продукты перестали вырабатывать. Осталась цельномолочная продукция. Люди стали отселяться, уезжать. И, конечно, предприятию в этих условиях было очень тяжело сохранить свои мощности и развиваться дальше. Но в 90-е годы чернобыльская программа по восстановлению, реабилитации земель, наших земель, в том числе Хойникского района.

С тех пор здесь провели несколько модернизаций. В 2000-м вернулись к производству сыров. Первыми в стране освоили выпуск пармезана и грювера. В 2014-м начали изготавливать сухую молочную сыворотку. В этом году завод ждет очередной этап обновления.

Ирина Дашкевич:

Будем увеличивать производственные мощности до 16 тонн, добавлять оборудование. К слову, уже техническое задание написано, будет объявляться тендер. Установка ультрафильтрации. Еще одна буферная емкость будет стоять, и планируем поменять еще одну колонну.

Гомельская область остается важным аграрным регионом, несмотря на то, что приняла на себя основной удар страшной катастрофы. И земля, и урожай под строгим радиационным и микробиологическим контролем. Однако вопрос вовлечения в хозяйственный оборот выведенных из него ранее территорий стоит остро. В юго-восточном регионе к ним относятся более 80 тысяч гектаров.

Галина Седукова, заведующая лабораторией агроэкологии и массовых анализов Института радиобиологии НАН Беларуси:

Проведена инвентаризация земель, выведенных из оборота. Выполнена оценка их радиологического качества. Сделан прогноз возможности возвращения их как в качестве пахотных земель, луговых. Проведена оценка возможности возвращения земель для ведения лесного хозяйства. Предложены какие-то участки, которые целесообразно вернуть в сельское хозяйство. Это те участки, которые имеют хорошее культуротехническое состояние.

В прошлом году в Октябрьском районе более 16 гектаров перешли в пользование хозяйства «Моисеевка». Чтобы лучше оценивать перспективы использования загрязненных земель, ученые разработали компьютерную модель. С помощью программы можно получить прогноз развития природно-растительных комплексов вплоть до 2050 года с учетом снижения плотности загрязнения радионуклидами. Полученные цифровые карты передадут в Гомельский и Могилевский облисполкомы.