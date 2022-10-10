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«Повысил на 13% цену». Замдиректора магазина в Барановичах задержан за нарушение Директивы Президента

10 октября 2022 14:27
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Новости Беларуси. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении замдиректора одного из торговых объектов Барановичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его подозревают в необоснованном завышении стоимости одного из товаров после введения моратория на рост цен. Мужчина задержан.  

«Повысил на 13% цену». Замдиректора магазина в Барановичах задержан за нарушение Директивы Президента-1

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси: 
По материалам дела, подозреваемый 7 октября 2022 года повысил на 13 % цену на один из продовольственных товаров. При этом он достоверно знал о действующем с 6 октября запрете согласно Директиве главы государства «О недопустимости роста цен». Противоправные действия квалифицированы по части 2 статьи 424 УК РБ – злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам.  

«Повысил на 13% цену». Замдиректора магазина в Барановичах задержан за нарушение Директивы Президента-4

Прокуратура напоминает, что по каждому факту нарушения законодательства о ценообразовании будет дана принципиальная правовая оценка.  

Сообщать о нарушениях в ценообразовании можно на горячую линию Комитета госконтроля. Звонки принимаются по короткому номеру 191 с 09:00 до 18:00.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Дмитрий Брылев # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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