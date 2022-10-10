«Повысил на 13% цену». Замдиректора магазина в Барановичах задержан за нарушение Директивы Президента

Новости Беларуси. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении замдиректора одного из торговых объектов Барановичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его подозревают в необоснованном завышении стоимости одного из товаров после введения моратория на рост цен. Мужчина задержан.

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

По материалам дела, подозреваемый 7 октября 2022 года повысил на 13 % цену на один из продовольственных товаров. При этом он достоверно знал о действующем с 6 октября запрете согласно Директиве главы государства «О недопустимости роста цен». Противоправные действия квалифицированы по части 2 статьи 424 УК РБ – злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам.