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Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»

17 февраля 2025 16:53
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Президент подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». В соответствии с ним пересмотрены санкции 97 составов преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»-2

Из них 65 дополнены альтернативными, более мягкими видами наказаний. Законом предусмотрено усиление противодействия киберпреступности. Прописан механизм оперативного блокирования похищенных сумм на счетах и обеспечения их возврата потерпевшим. Повышается защита прав несовершеннолетних участников уголовного процесса. Суды более гибко смогут подходить к назначению наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Основные положения закона вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

# Александр Лукашенко # Закон

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