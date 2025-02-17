Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»

Президент подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». В соответствии с ним пересмотрены санкции 97 составов преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из них 65 дополнены альтернативными, более мягкими видами наказаний. Законом предусмотрено усиление противодействия киберпреступности. Прописан механизм оперативного блокирования похищенных сумм на счетах и обеспечения их возврата потерпевшим. Повышается защита прав несовершеннолетних участников уголовного процесса. Суды более гибко смогут подходить к назначению наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Основные положения закона вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.