Кулинок: за последние 5 лет Нацархив опубликовал более 30 сборников документов по теме геноцида

Забвению – нет! На сколько еще хватит материалов, обнаруженных в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа? Зачем нужны суды над полицаями сегодня и почему по этим уголовным преступлениям нет грифа «срок давности»? Как меняются с учетом новых фактов образовательные программы? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси: На сегодня в архивных учреждениях Республики Беларусь, я говорю про наши республиканские архивные учреждения, в частности про Национальный архив Республики Беларусь, засекреченных документов нет. Все документы рассекречены. Вопрос в том, что их надо вводить в научный оборот. И здесь, когда начиналось уголовное дело, расследование, когда в Национальный архив как главное хранилище документов по истории Великой Отечественной войны и по истории геноцида пришли работники Генеральной прокуратуры, начали выдавать активно дела, мы просто поняли масштаб этих архивных документов, которые хранятся в фондах Национального архива, только в фондах Национального архива, потому что есть еще другие архивные учреждения. И на этот день мы, наверное, видим только верхушку айсберга, потому что огромный массив документов, Чрезвычайная государственная комиссия – то, о чем вы говорили – находятся как в Национальном архиве, так и в Государственном архиве Российской Федерации. Еще предстоит большая работа по их введению в научный оборот.

Святослав Кулинок:

И это не только документы Чрезвычайной государственной комиссии, это документы оккупационных структур немецких, которые здесь действовали, гражданской администрации, военной администрации. Это документы, связанные с деятельностью коллаборантов. Вот то, мы о чем говорили, например, 118-й украинский шуцманшафт батальон и другие коллаборационистские организации. Эти документы хранятся в НАРБ. Вопрос – их надо изучить, проанализировать и ввести в научный оборот.

Здесь это такой огромный массив, и именно в рамках расследования уголовного дела о геноциде эти документы постепенно вводятся в научный оборот и становятся доступными для наших граждан, для всех категорий, не только для наших, для любого желающего, потому что документы активно выходят в издательских проектах, например, в сборниках документов. За последние пять лет Национальный архив опубликовал более 30 сборников документов по теме геноцида. В научный оборот введены тысячи новых документов. И эту работу поддерживает и Департамент по архивам, и наше Министерство юстиции поощряет, потому что это надо показывать, об этом надо говорить. Поэтому здесь очень большое проблемное поле есть с точки зрения, как это все обработать.