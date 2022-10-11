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В Совете Республики рассмотрели проект документа о стабилизации цен и сдерживании инфляции

11 октября 2022 16:24
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Новости Беларуси. Предложения рабочей группы по вопросу о стабилизации ценовой ситуации и сдерживанию темпов инфляции в стране станут основой постановления правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект документа рассмотрели в Совете Республики.  

В Совете Республики рассмотрели проект документа о стабилизации цен и сдерживании инфляции-1

Одна из мер предполагает наделение полномочиями местные органы власти при необходимости повысить стоимость на определенный товар. При этом решение должно быть обоснованным и согласовано с МАРТом. Новый документ станет действенным инструментом по контролю за ценообразованием в стране.

В ближайшее время постановление будет принято Советом министров.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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