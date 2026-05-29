Победителей XVI Национального конкурса «Телевершина» назовут 29 мая в Минске

О главном медийном событии года. Уже сегодня, 29 мая, в Минске назовут победителей XVI Национального конкурса «Телевершина». Вечер, где эмоции будут сильнее сценариев, а каждая награда – признанием таланта, мастерства и преданности профессии. На Falcon-Арене, где пройдет церемония, идут последние приготовления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организацией церемонии награждения в 2026 году занимается команда СТВ. На площадке – напряженный ритм большой телевизионной кухни: почти 500 человек работают над тем, чтобы создать яркое, динамичное и по-настоящему захватывающее шоу. Зрителей ждет не просто церемония, а эффектное погружение в мир телевидения – туда, где рождаются эмоции и истории, которые остаются в памяти.

Агата Моцко, режиссер-постановщик церемонии награждения XVI Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Самая главная фишка нашего шоу, что мы открываем телевизионную кухню для обывателя. Кажется, картинка, пришел ведущий, сказал, а на самом деле сколько за этим человек стоит, какой это процесс высокотехнологичный! И поэтому мы сформировали в рамках нашей сценографии свою телевизионную мини-студию, в которой у нас в одно время происходит съемка, а на соседнем экране мы показываем монтажные кадры. Наши музыкальные номера не такие, которые были когда-либо на нашем белорусском телевидении. Мы фантазируем, экспериментируем.

13 камер одновременно будут задействованы в съемочном процессе, улавливая каждую эмоцию, каждый взгляд и каждую секунду этого большого вечера – с разных ракурсов и в самых выразительных планах. В этом году конкурс собрал почти 250 заявок: борьба развернется в 25 номинациях. Главная интрига – обладатель Гран-при конкурса. «Телевершина» проходит раз в два года и неизменно становится событием, которое объединяет лучших представителей телевизионной индустрии страны.