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Следователи, судэксперты и военнослужащие Беларуси и России провели совместные учения

29 мая 2026 06:54
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На полигоне «Белая Лужа» завершились совместные учения следователей, судебных экспертов и военнослужащих Беларуси и России. Главной задачей маневров стала отработка слаженности действий в экстремальных условиях, максимально приближенных к боевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи, судэксперты и военнослужащие Беларуси и России провели совместные учения-2

По легенде учений, сводным группам предстояло действовать в обстановке освобождения населенного пункта, ранее захваченного противником. Основной акцент был сделан на проведении неотложных следственных действий прямо на поле боя. Офицеры не только фиксировали доказательства, но и тренировались обеспечивать личную безопасность в условиях атаки ударных беспилотников.

Следователи, судэксперты и военнослужащие Беларуси и России провели совместные учения-4

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:
Очевидно, что в нынешних реалиях следователь обязан обладать навыками проведения следственных действий в боевой обстановке, знать методику расследования преступлений, совершаемых в условиях вооруженных конфликтов. Искренне надеемся, что приобретенные навыки нам никогда в реальной жизни не понадобятся, но вместе с тем умение реагировать на подобные угрозы – наша прямая обязанность. Кроме того, профессиональная подготовка офицеров, готовность действовать в условиях военного времени – это прямое требование главы государства. Это задача, которую Президент ставит всем органам системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, к которым относится и Следственный комитет.

Выявленные в ходе маневров недостатки будут проанализированы и учтены в дальнейшей подготовке личного состава. Эти учения стали для Следственного комитета уже шестыми по счету. 

# Беларусь-Россия # Следственный Комитет # Константин Бычек

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