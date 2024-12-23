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Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

23 декабря 2024 16:37
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23 декабря глава государства провел совещание с пулом управленцев промышленного сектора экономики. Во время совещания глава государства обратил внимание на необходимость четко придерживаться наших договоренностей с Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поинтересовался, как решается вопрос по утилизационному сбору. Реализация нового этапа импортозамещения может стать предстоящей темой встречи президентов двух стран.

Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения. Я бы вас попросил, чтобы мы четко придерживались наших договоренностей с Российской Федерацией. Надо понимать, что в России также времена непростые. Утилизационный сбор – мы тоже договорились. Как это реализуется на сегодня и есть ли какие-то проблемы у нас с Российской Федерацией? Это очень актуально в связи с тем, что буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. Если нужно будет обсудить какие-то вопросы, мы их обсудим.

Подробности смотрите в видео.

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# Владимир Путин # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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