Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения. Я бы вас попросил, чтобы мы четко придерживались наших договоренностей с Российской Федерацией. Надо понимать, что в России также времена непростые. Утилизационный сбор – мы тоже договорились. Как это реализуется на сегодня и есть ли какие-то проблемы у нас с Российской Федерацией? Это очень актуально в связи с тем, что буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. Если нужно будет обсудить какие-то вопросы, мы их обсудим.

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