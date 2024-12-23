Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

23 декабря глава государства провел совещание с пулом управленцев промышленного сектора экономики. Во время совещания глава государства обратил внимание на необходимость четко придерживаться наших договоренностей с Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поинтересовался, как решается вопрос по утилизационному сбору. Реализация нового этапа импортозамещения может стать предстоящей темой встречи президентов двух стран.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения. Я бы вас попросил, чтобы мы четко придерживались наших договоренностей с Российской Федерацией. Надо понимать, что в России также времена непростые. Утилизационный сбор – мы тоже договорились. Как это реализуется на сегодня и есть ли какие-то проблемы у нас с Российской Федерацией? Это очень актуально в связи с тем, что буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. Если нужно будет обсудить какие-то вопросы, мы их обсудим.
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