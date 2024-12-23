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Лукашенко на совещании по машиностроению: Беларусь и Россия договорились синхронизировать отношения

23 декабря 2024 11:19
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Александр Лукашенко 23 декабря собрал совещание по вопросам развития машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко на совещании по машиностроению: Беларусь и Россия договорились синхронизировать отношения-2

Глава государства напомнил, что в этой сфере Беларусь и Россия договорились синхронизировать отношения и необходимо четко придерживаться этих решений. Также белорусский лидер анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным и свой визит в Китай. Все подробности – в следующих выпусках новостей.

# Александр Лукашенко

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