Лукашенко на совещании по машиностроению: Беларусь и Россия договорились синхронизировать отношения

Александр Лукашенко 23 декабря собрал совещание по вопросам развития машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко 23 декабря собрал совещание по вопросам развития машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства напомнил, что в этой сфере Беларусь и Россия договорились синхронизировать отношения и необходимо четко придерживаться этих решений. Также белорусский лидер анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным и свой визит в Китай. Все подробности – в следующих выпусках новостей.