Лукашенко на совещании по машиностроению: Беларусь и Россия договорились синхронизировать отношения

Глава государства напомнил, что в этой сфере Беларусь и Россия договорились синхронизировать отношения и необходимо четко придерживаться этих решений. Также белорусский лидер анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным и свой визит в Китай. Все подробности – в следующих выпусках новостей.