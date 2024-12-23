Прямой эфир

Лукашенко: необходимо расширять своё присутствие как на традиционных, так и на новых рынках

23 декабря 2024 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко 23 декабря собрал совещание по вопросам развития машиностроения. Обсуждались союзные усилия по развитию автомобильной промышленности, традиционная диверсификация экспорта и участие в создании автокомпонентов для «Москвича», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С пулом управленцев промышленного сектора экономики обсуждались два основных направления – сотрудничество с российской стороной и освоение рынков стран дальней дуги. Кстати, сегодняшнее совещание первое после длительного визита Александра Лукашенко в страны Персидского залива. Глава государства подчеркнул, что диверсификация экспорта стала одной из приоритетных целей белорусского экспорта. Необходимо расширять свое присутствие как на традиционных, так и на новых рынках. Действовать на упреждение, предвидя новые вызовы, которые могут случиться в 2025 году. А машиностроение является одной из основ экспортоориентированной белорусской промышленности.

Лукашенко: необходимо расширять своё присутствие как на традиционных, так и на новых рынках-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаю, что все стараются, все понимают, что выборы – это экзамен. И не только экзамен для действующего Президента, но и для всей вертикали власти. Но все-таки давайте откровенно: есть предприятия, которые не сегодня так завтра могут получить проблемы, и мы это должны видеть. Я об этом говорю уже в который раз, что будущий год будет не простым в силу определенных причин. И наши традиционные рынки, где мы работали успешно, надо расширять. Поэтому эти визиты в Оман, Эмираты, в Китай в ближайшее время и так далее – речь идет о диверсификации наших рынков. Об этом шла речь. Не все мы показываем сегодня, потому что эти мерзавцы там бегают, особенно наши, все выпрашивают санкции у американцев и Запада.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Во сколько обойдётся белорусам ёлка в 2024-м – узнали цену
23 декабря 2024 14:02

Во сколько обойдётся белорусам ёлка в 2024-м – узнали цену

В Борисове до 2026 года построят современную поликлинику и общежитие для медиков
23 декабря 2024 13:54

В Борисове до 2026 года построят современную поликлинику и общежитие для медиков

Дубинки, слезоточивый газ и пули – в Свислочском районе обнаружены измождённые иностранцы
23 декабря 2024 13:43

Дубинки, слезоточивый газ и пули – в Свислочском районе обнаружены измождённые иностранцы