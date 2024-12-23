Лукашенко: необходимо расширять своё присутствие как на традиционных, так и на новых рынках

С пулом управленцев промышленного сектора экономики обсуждались два основных направления – сотрудничество с российской стороной и освоение рынков стран дальней дуги. Кстати, сегодняшнее совещание первое после длительного визита Александра Лукашенко в страны Персидского залива. Глава государства подчеркнул, что диверсификация экспорта стала одной из приоритетных целей белорусского экспорта. Необходимо расширять свое присутствие как на традиционных, так и на новых рынках. Действовать на упреждение, предвидя новые вызовы, которые могут случиться в 2025 году. А машиностроение является одной из основ экспортоориентированной белорусской промышленности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, что все стараются, все понимают, что выборы – это экзамен. И не только экзамен для действующего Президента, но и для всей вертикали власти. Но все-таки давайте откровенно: есть предприятия, которые не сегодня так завтра могут получить проблемы, и мы это должны видеть. Я об этом говорю уже в который раз, что будущий год будет не простым в силу определенных причин. И наши традиционные рынки, где мы работали успешно, надо расширять. Поэтому эти визиты в Оман, Эмираты, в Китай в ближайшее время и так далее – речь идет о диверсификации наших рынков. Об этом шла речь. Не все мы показываем сегодня, потому что эти мерзавцы там бегают, особенно наши, все выпрашивают санкции у американцев и Запада.