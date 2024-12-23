Ефимов: рынок Союзного государства достаточен для развития наших автосборочных производств

Александр Лукашенко 23 декабря собрал совещание по вопросам развития машиностроения. Обсуждались союзные усилия по развитию автомобильной промышленности, традиционная диверсификация экспорта и участие в создании автокомпонентов для «Москвича», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельной темой совещания стало производство легковых автомобилей. Белорусы рассчитывают увеличить объемы производства наших седанов и кроссоверов. Планы большие, но нужно ориентироваться на спрос и видеть рынки для сбыта.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

Объемы производства легковых автомобилей, точнее темпы наращивания этих объемов, абсолютно коррелируют с рыночным задачами и целями. Рынок Союзного государства Беларуси и России достаточен для того, чтобы развивать наши автосборочные производства как на территории Беларуси, так и в России. В дальнейшем мы введем работу по поиску вариантов реализации следующего этапа инвестиционных проектов: импортозамещающих, интеграционных. Реализуем их на территории нашей страны с привлечением капитала из России.

Накануне прошла министерская встреча. На ней белорусская сторона договорилась с российскими коллегами объединить усилия по развитию наших автомобильных предприятий. Обсуждался вопрос создания унифицированной компонентной базы, которую можно будет использовать и в выпуске «Москвичей», и на белорусских сборочных предприятиях.