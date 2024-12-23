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Чем привлекают электродома? Плюсами нового типа жилья поделилась Ирина Гонтарева

23 декабря 2024 15:35
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Чем привлекают электродома? Плюсами нового типа жилья поделилась Ирина Гонтарева-1

Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:
Жилье, которое можно регулировать под себя, – это электродома. Какие есть плюсы и минусы таких построек?

Чем привлекают электродома? Плюсами нового типа жилья поделилась Ирина Гонтарева-3

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Пилотный проект у нас был реализован на территории Московского района, построен такой жилой дом. Сегодня мы уже перешли к застройке кварталов такими домами. ГПО «Минскстрой» выступает заказчиком строительства таких жилых домов на территории улицы Выготского. То есть там будет целый комплекс таких домов. Преимущество, конечно же, есть. Не будет отключения горячего водоснабжения в данных домах, то есть жители сами регулируют температуру, как им нравится. То есть это уже поквартирное горячее отопление, каждый гражданин может регулировать себе сам. Поэтому данные проекты оправдали себя. Такой же квартал целиком на электричестве мы строим в городе-спутнике Смолевичах. И такой же квартал планируется строить и в Зеленом Бору. 

Юлия Алексеюк:
Пользуется ли спросом такое жилье у белорусов?

Ирина Гонтарева:
Пользуется спросом, и нареканий по данному типу отопления никогда у нас не возникало.

Подробнее в видео.

# Строительство # Ирина Гонтарева # Юлия Алексеюк

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