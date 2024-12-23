Боровик: государство должно давать возможность расцветать конфессиям на благо нашего общества

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Мы объединились не перед бедой, а для того, чтобы беды не допустить. Если мы будем с вами ориентировать население на какую-то беду предстоящую, то мы будем неправильное настроение предновогоднее, предпраздничное создавать. Во-вторых, действительно мы объединились для того, чтобы не допустить беды, которая на пороге. И мы всегда руководствовались здравым смыслом. Нас разъединяли, использовали в том числе и религиозные течения. Заслуга в чем? Отвечаю на вопрос конкретно. Во-первых, естественно, конфессии, которые здесь работают, то есть цивилизованно себя ведут, слава богу, и соответствующие службы работают с конфессиями. Они знают, каким образом. А соответственно, и светская власть. Ведь мы не натравливаем друг против друга.

Поймите, что такое религиозный институт. С одной стороны, это духовное течение – понятно. И тут я ни в коем случае не буду касаться, потому что это болезненно для кого-то, если я буду как-то высказываться вульгарно или неправильно в адрес веры. Но, с другой стороны, это инструмент в политической борьбе, потому что это доступ к умам, это способ разведки, способ диверсии на другой территории. И в период конфликта между государствами либо с мощными политическими течениями это может использоваться. Для чего КГБ СССР создало 4-й отдел 5-го управления КГБ СССР? Для чего он был? Контролировали религию. Они в синод никого не назначали без согласования ЦК партии и, соответственно, Комитета госбезопасности. И не было священников, которые не получили из этих органов согласование. И здесь сегодня в том числе светская власть отслеживает эти все процессы. Все процессы. И это хорошо. Вопрос в том, что мы не вмешиваемся, но поддерживаем баланс. И это во всем мире. Понимаете или нет? Потому что это влияние на умы и это доступ.

Что такое настоятель в приходе для верующего? Это авторитет незыблемый. В этом опасность. Если этот незыблемый авторитет несет добро и правильное семя сеет, слава богу, здесь, в Беларуси, наши основные традиционные конфессии сеют здравое семя, то царит мир, взаимопонимание, взаимное уважение и нет конфликта. Но если посредством промывания мозгов формируются террористические ячейки либо рассадник педофилии, то, что мы видели в определенных, не будем показывать ни на кого, ни на одну конфессию пальцем специально, чтобы не настраивать ни против кого, но мы знаем, что были факты, когда тысячами дети были изнасилованы и покрывалось этими конфессиями. Вот этого допускать нельзя, поэтому это очень серьезный институт. И здесь светская власть должна играть ключевую роль. Потому что мы светское государство. Но при этом мы должны давать возможность как цветку расцветать конфессиям на благо нашего общества.