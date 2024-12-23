Светлана Карасёва: Беларусь – страна на перекрестке культурных путей, исторических событий

Светлана Карасева, ведущий научный сотрудник Института философии НАН Беларуси:

Я думаю, что народы, которые живут на территории Беларуси уже много веков, не столько в пиковые моменты знают, что им терять, сколько они всегда знают, что они могут приобрести. Объясню. Беларусь – страна на перекрестке культурных путей, исторических событий. И любые народы, которые попадают на ее территорию, на белорусские земли, до того как возникло государство, вынуждены здесь размещаться так, чтобы сохранять прозрачность для других народов, культур, войн или мирных путей.

И для меня Беларусь (когда я сейчас говорю об этом, даже немножко мурашки идут) всегда была интересна именно этим. И исследование, которое мы в свое время, когда я еще работала в Белорусском государственном университете, проводили в религиозных средах, оно и отличалось как раз многоконфессиональностью. Мы сравнивали, как люди, независимо от конфессий, используют религию в своей жизни, во что они верят, независимо от того, какой конфессии и традиции принадлежат.