Лукашенко анонсировал майский саммит ЕАЭС в 2024-м – юбилейное заседание пройдёт в Москве
Евразийская интеграция выходит на новый этап. Сегодня, 25 декабря, лидеры стран ЕАЭС приняли декларацию о дальнейшем развитии Союза до 2030-го и на период до 2045 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава нашего государства, предложенная российской стороной декларация обозначает конкретные и понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и финансового рынка.
Раньше в этом здании на Сенатской площади располагался Синод. Но сам саммит не стал каким-то келейным мероприятием. Во время широкого заседания выступления глав государств были доступны всему миру.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В геополитике новый тренд – мир возвращается к многополярности. Но утверждать новую систему миропорядка лучше всего на старых и проверенных колоннах. То есть в культуре международных отношений постсоветского пространства. Здесь, среди флагов государств – членов ЕАЭС, появились знамена новых государств – Кубы и Ирана.
ЕАЭС интересен Москве как предмет международного политического авторитета. Злопыхатели даже сравнивают это с попыткой возрождения Союза. Но для других участников это прежде всего рынок России и стоимость углеводородов. Порядка полусотни стран выразили желание сотрудничать с Евразийским экономическим союзом. Сегодня вместо временного подписано постоянное торговое соглашение с Ираном.
Али-Абади Аббас, министр промышленности, рудников и торговли Ирана:
Для меня честь принять участие в этом событии. Мне кажется, здесь озвучены важные моменты для реализации соглашения, которое мы подписали. Это соглашение открывает много возможностей для наших бизнесменов. Я надеюсь, мы переведем документ в практическую плоскость.
Логистика глобального Юга. Цифровой пояс единой судьбы Китая. Все инициативы без нашего пространства бездейственны. Рабочим языком ЕАЭС является русский. И все более 20 документов понятны. Но, видимо, наступает время переводить на другие языки мира. ЕАЭС готов к диалогу на языке взаимопонимания и цифр. Быть вместе выгодно для всех.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Актуальность дальнейшего движения государств – членов Союза в фарватере нашей инициативы «интеграции интеграций», которая нашла отражение в утверждаемых сегодня основных направлениях международной деятельности Союза на 2024 год. Документ емкий, правильный, в нем все подробно изложено. Однако в вопросах международного позиционирования Союза и международной деятельности комиссии хотелось бы иметь большую системность. Тоже должен быть определенный план действий, а не то, как бог на душу положит. Стоит активнее работать над развитием института государства – наблюдателя при Союзе, прикладывать больше усилий в направлении реального сопряжения интеграционных потенциалов ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Несмотря на то, что мы имеем больше возможностей, надо с ними теснее сотрудничать. От этого мы станем только сильнее. Нужно пользоваться преимуществами участия в таких динамично развивающихся объединениях с Россией, которая работает в них на правах одной из ключевых стран-учредителей. Будем всячески поддерживать Российскую Федерацию в этой важной коллективной работе.
Как сказал Владимир Владимирович, мы ему благодарны за то, что следующее заседание у нас юбилейное пройдет в Москве. Мы с Николом Воваевичем [Пашиняном – премьер-министром Армении] такую инициативу внесли. Президент России поддержал ее. Все члены ЕАЭС согласились. В мае будущего года мы в России проведем очередной саммит глав государств нашего Союза. Уважаемые друзья! В завершении хотел бы, как и здесь прозвучало от предыдущего оратора, пожелать продуктивной работы новому составу Евразийской комиссии, новому председательству. Пользуясь возможностью, поздравить с наступающим 2024 годом, пусть новый год будет насыщен яркими, позитивными событиями и большими свершениями на благо наших стран и народов. Они этого ждут и заслужили!