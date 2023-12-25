Лукашенко анонсировал майский саммит ЕАЭС в 2024-м – юбилейное заседание пройдёт в Москве

Евразийская интеграция выходит на новый этап. Сегодня, 25 декабря, лидеры стран ЕАЭС приняли декларацию о дальнейшем развитии Союза до 2030-го и на период до 2045 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул глава нашего государства, предложенная российской стороной декларация обозначает конкретные и понятные цели: дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства и финансового рынка.

Раньше в этом здании на Сенатской площади располагался Синод. Но сам саммит не стал каким-то келейным мероприятием. Во время широкого заседания выступления глав государств были доступны всему миру.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В геополитике новый тренд – мир возвращается к многополярности. Но утверждать новую систему миропорядка лучше всего на старых и проверенных колоннах. То есть в культуре международных отношений постсоветского пространства. Здесь, среди флагов государств – членов ЕАЭС, появились знамена новых государств – Кубы и Ирана. ЕАЭС интересен Москве как предмет международного политического авторитета. Злопыхатели даже сравнивают это с попыткой возрождения Союза. Но для других участников это прежде всего рынок России и стоимость углеводородов. Порядка полусотни стран выразили желание сотрудничать с Евразийским экономическим союзом. Сегодня вместо временного подписано постоянное торговое соглашение с Ираном.

Али-Абади Аббас, министр промышленности, рудников и торговли Ирана:

Для меня честь принять участие в этом событии. Мне кажется, здесь озвучены важные моменты для реализации соглашения, которое мы подписали. Это соглашение открывает много возможностей для наших бизнесменов. Я надеюсь, мы переведем документ в практическую плоскость. Логистика глобального Юга. Цифровой пояс единой судьбы Китая. Все инициативы без нашего пространства бездейственны. Рабочим языком ЕАЭС является русский. И все более 20 документов понятны. Но, видимо, наступает время переводить на другие языки мира. ЕАЭС готов к диалогу на языке взаимопонимания и цифр. Быть вместе выгодно для всех.