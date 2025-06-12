В Германии – скачок безработицы. Количество людей, которые не имеют постоянной занятости, приблизилось к 3 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый высокий показатель за последние 25 лет. По данным национального агентства по трудоустройству, ежемесячно регистрируется более 10 тысяч человек, которые находятся в поисках источника существования. Причиной роста безработицы стали тяжелые экономические проблемы, вызванные ростом цен на энергоносители, чрезмерная бюрократия, низкие государственные инвестиции и растущая конкуренция со стороны зарубежных производителей.