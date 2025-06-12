Во Франции хотят запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Во Франции хотят запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С такой инициативой выступил президент страны Эмманюэль Макрон.

По словам французского лидера, соцсети несут риски для психического здоровья и безопасности молодых людей, в особенности в том возрасте, когда они более восприимчивы к контенту, содержащему сцены насилия. Заявление последовало после того, как в начале июня учащийся напал с ножом на сотрудницу средней школы. Женщина скончалась.