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Во Франции хотят запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

12 июня 2025 07:05
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Во Франции хотят запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С такой инициативой выступил президент страны Эмманюэль Макрон. 

Во Франции хотят запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями-2

По словам французского лидера, соцсети несут риски для психического здоровья и безопасности молодых людей, в особенности в том возрасте, когда они более восприимчивы к контенту, содержащему сцены насилия. Заявление последовало после того, как в начале июня учащийся напал с ножом на сотрудницу средней школы. Женщина скончалась.

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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