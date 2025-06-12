Столбцовские энергетики усиливают мониторинг безучётного потребления электричества

Столбцовские энергетики усиливают мониторинг безучетного потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетики регулярно проводят проверки по выявлению и пресечению фактов самовольного потребления электроэнергии. В ходе профилактических рейдов используют современные измерительные приборы, которые позволяют точно вычислить несанкционированное подключение к электрическим сетям. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наложению штрафа от 10 до 50 базовых величин.

Юрий Демин, заместитель главного инженера филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Кроме ущерба непосредственно электроснабжающей организации, своими действиями нарушители подвергают себя и своих близких риску поражения электрическим током и риску возникновения пожара в своих домах.