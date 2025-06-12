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Столбцовские энергетики усиливают мониторинг безучётного потребления электричества

12 июня 2025 07:22
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Столбцовские энергетики усиливают мониторинг безучетного потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столбцовские энергетики усиливают мониторинг безучётного потребления электричества-2

Энергетики регулярно проводят проверки по выявлению и пресечению фактов самовольного потребления электроэнергии. В ходе профилактических рейдов используют современные измерительные приборы, которые позволяют точно вычислить несанкционированное подключение к электрическим сетям. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наложению штрафа от 10 до 50 базовых величин.

Столбцовские энергетики усиливают мониторинг безучётного потребления электричества-4

Юрий Демин, заместитель главного инженера филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Кроме ущерба непосредственно электроснабжающей организации, своими действиями нарушители подвергают себя и своих близких риску поражения электрическим током и риску возникновения пожара в своих домах.

Столбцовские энергетики усиливают мониторинг безучётного потребления электричества-6

Специалисты филиала предупреждают о недопустимости нарушения правил электроснабжения в части хищения электрической энергии. Если вам стало известно о фактах бездоговорного потребления электроэнергии, сообщить об этом можно конфиденциально по номерам, указанным на экране.

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