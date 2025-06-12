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Лидские пограничники посадили беспилотник на границе с Литвой

12 июня 2025 07:09
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Инцидент в километре от белорусско-литовской границы. Военнослужащие Лидского пограничного отряда выявили беспилотник и с использованием штатного вооружения, произвели принудительную посадку аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидские пограничники посадили беспилотник на границе с Литвой-2

Этот случай произошел накануне в Вороновском районе. Сейчас проводятся дальнейшие мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. В ГПК напоминают, что по законодательству запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения. Кроме того, незаконное содержание и использование дронов в пограничной зоне либо полосе являются нарушением пограничного режима. Административная ответственность предусматривает штраф до 2,1 тысяч рублей.

# Беспилотники # Граница

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