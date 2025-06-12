В правительстве обсудили подготовку к новому учебному году – какие нововведения ждут школьников?

Более 2,6 тысяч школ и 90 тысяч первоклассников. Подготовку к новому учебному году обсудили на совещании в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Паспорта готовности учреждений общего среднего образования должны быть утверждены не позднее 20 августа. Если говорить о нововведениях, то одно из них касается приема в первые классы. Подача документов начинается 12 июня.

Родителям необходимо написать заявление, предоставить медицинскую справку установленного образца и свидетельство о рождении ребенка. Те, кто не проживает в микрорайоне, но хочет записать ребенка на свободные места, смогут записаться на прием к директору школы с 12 июня по 15 августа. Заявления зарегистрируют в специальном журнале. Прием документов на свободные места начнется 16 августа и продлится до 28 числа. Затем в порядке очереди, сформированной на основе заявлений, поданных на личном приеме у директора проведут зачисление.

Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

Для того чтобы родители видели, есть ли свободные места или нет свободных мест, учреждениям образования поручено на своих сайтах создать страничку «Прием в первые классы», на котором разместить информацию о закрепленном микрорайоне, количество учащихся, количество мест для детей, проживающих по микрорайону, а также ежедневно обновлять информацию о количестве поданных заявлений на свободные места. И родители, уже видя эту информацию, смогут своевременно определиться.

Новые меры направлены на то, чтобы избежать лишних волнений и суеты в последний момент, сделать весь процесс понятным и справедливым.