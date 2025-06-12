В Польше во время тестовых заездов погиб 21-летний итальянский раллист

Во время пробных заездов перед 81-м Ралли Польши 21-летний пилот из Италии Маттео Доретто погиб в результате аварии. Его машина Peugeot 208 Rally4 сошла с трассы и врезалась в дерево. Об этом пишет РИА Новости.

На извлечение тела спасателям потребовалось некоторое время. Штурман Самуэле Пеллегрино смог самостоятельно выбраться из машины, его состояние не критическое, но он помещен в больницу для наблюдения.

Доретто являлся действующим чемпионом Италии в младшей категории. Организаторы гонки пока не комментируют возможные изменения в проведении соревнований.