Прямой эфир

В Польше во время тестовых заездов погиб 21-летний итальянский раллист

12 июня 2025 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Польше во время тестовых заездов погиб 21-летний итальянский раллист-0

Во время пробных заездов перед 81-м Ралли Польши 21-летний пилот из Италии Маттео Доретто погиб в результате аварии. Его машина Peugeot 208 Rally4 сошла с трассы и врезалась в дерево. Об этом пишет РИА Новости.

На извлечение тела спасателям потребовалось некоторое время. Штурман Самуэле Пеллегрино смог самостоятельно выбраться из машины, его состояние не критическое, но он помещен в больницу для наблюдения.

Доретто являлся действующим чемпионом Италии в младшей категории. Организаторы гонки пока не комментируют возможные изменения в проведении соревнований.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции хотят запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями
12 июня 2025 07:05

Во Франции хотят запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

В Германии растёт уровень безработицы
12 июня 2025 07:03

В Германии растёт уровень безработицы

В Лос-Анджелесе объявлен комендантский час в связи с беспорядками
11 июня 2025 17:09

В Лос-Анджелесе объявлен комендантский час в связи с беспорядками