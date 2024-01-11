Иванец: каждый из нас должен вносить вклад, чтобы в Беларуси все были счастливы

Лучший подарок – внимание и участие молодого поколения. Благотворительный марафон «От всей души» продолжает дарить радость пожилым белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Душевные посиделки и разговоры – в территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района приехал министр образования.

Около 600 подопечных и более 40 кружков и занятий по интересам. В этом учреждении знают, как обеспечить увлекательный досуг для пожилых. Особое внимание уделяют ментальному здоровью. Кроме того, здесь проходят реабилитацию люди с инвалидностью. Для тех, кому в эти праздничные дни необходима частичка тепла и заботы, искренние поздравления и сертификат на приобретение нового оборудования.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня крайне важно, и мы обязаны не просто сохранить связь поколений, а сделать ее неразрывной. Потому что, посещая такие учреждения, ты понимаешь, что каждый из нас обязан в своей жизни каждый день вносить свой вклад, чтобы каждый человек в нашей стране был счастлив, улыбался, чувствовал себя защищенным.

Для гостей и подопечных центра социального обслуживания подготовили праздничный концерт. В нем приняли участие волонтеры учреждения и воспитанники центра дополнительного образования «Эврика».