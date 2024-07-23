Мультибрендовый центр белорусской техники может появиться в Амурской области

Беларусь заинтересована в реализации крупных инфраструктурных проектов с Амурской областью. Об этом заявил глава государства во время переговоров с губернатором этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь заинтересована в реализации крупных инфраструктурных проектов с Амурской областью. Об этом заявил глава государства во время переговоров с губернатором этого региона России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впереди у российской делегации насыщенная переговорная программа. Реализацию совместных проектов будут обсуждать и в правительстве. Ключевые темы определены: поставка техники, электротранспорт, сельское хозяйство. В Приамурье закупки белорусских тракторов и комбайнов ведутся постоянно. Теперь рассматривается возможность создания мультибрендовых технических центров по их обслуживанию.
Василий Орлов, губернатор Амурской области России:
Одно из наших интересных конкурентных преимуществ – близость к Китаю. Мы готовы предложить нашим белорусским партнерам создать центр мультибрендовый, который бы представлял и обслуживал белорусскую технику. У нас действуют механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей, которые приобретают отечественную, в том числе белорусскую, технику. До 70 % компенсируем затраты на приобретение комбайнов и тракторов и готовы это дополнительно обсуждать и усиливать этот трек.
В пакет предложений также включены пункты более тесного взаимодействия в промышленном секторе, образовательной сфере, туристической и логистической отраслях. Российская делегация будет работать в Беларуси еще несколько дней. Начался же ее визит с церемонии памяти. Гости возложили цветы и венки к монументу на площади Победы.