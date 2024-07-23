Пётр Пархомчик встретился с губернатором Амурской области

О том, что Беларусь готова поделиться всеми наработками, которые интересуют Амурскую область, подтвердили в правительстве. Туда российская делегация направилась прямо из Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Региональные связи являются прочным фундаментом в сотрудничестве Беларуси и России. С Амурской областью есть много точек соприкосновения, которые позволяют иметь высокий товарооборот, отметил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик во время встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Республика Беларусь вообще такая добрая по настроению. Страна, которая как всегда желает тепло и горячо встретить своих друзей. Понятно, что наши отношения с Российской Федерацией всегда складывались и будут складываться тепло и горячо, поэтому мы открыты и готовы поделиться всеми теми наработками, которые имеет наша страна.

Губернатор Амурской области предложил белорусским предприятиям воспользоваться логистическим потенциалом региона.

Делегация Приамурья во главе с губернатором будет работать в Беларуси еще и завтра. В ее составе руководители профильных министерств, сельхозорганизаций. Они продолжат посещение белорусских предприятий. Российские гости уже побывали на БЕЛАЗе, где смогли не только узнать, как собирают известные на весь мир машины-гиганты, но и проехаться на них. Помимо торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, развиваются и культурные связи, которые основаны на общности истории Беларуси и России. Этот день делегация из Амурской области в Минске начала с возложения цветов и венков к обелиску на площади Победы.