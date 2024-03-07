Лукашенко акцентировал внимание на будущих руководителях постоянных комиссий Совета Республики

Надо, чтобы все было демократично. Александр Лукашенко обсудил с председателем Совета Республики формирование нового состава верхней палаты парламента. В Беларуси возрастает роль парламентаризма. Это одно из основных направлений перемен в политической жизни страны, инициированных властью и лично Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики – палата территориального представительства. В его составе по восемь представителей от каждой области и Минска. Сенаторов избирают на заседаниях местных Советов депутатов тайным голосованием. Еще восемь членов Совета Республики назначаются Президентом. Всего в верхней палате парламента пять постоянных комиссий. Александр Лукашенко особо акцентировал внимание на подборе кандидатур их будущих руководителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы знать, как развернута эта работа (потому что она уже идет) и какие есть проблемы. С точки зрения того, надо мне подключаться к каким-то вопросам или нет. Подробности здесь.

Этот этап электоральной кампании должен пройти так же слаженно и организованно, как недавние выборы депутатов Палаты представителей и местных Советов. Глава государства резюмировал, что исполнительная власть учла все организационные моменты, теперь парламентарии сами должны определиться, как им работать.