Союз писателей Беларуси готовится отметить 90-летний юбилей

90-летний юбилей готовится отметить Союз писателей Беларуси. Сегодня он объединяет около 700 авторов. Их стараниями только за последний год издано более 9 000 книг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас Союз ведет активную подготовку к международной выставке, которая стартует в Минске 14 марта. Белорусские авторы представят широчайшую палитру произведений. Большинство из них будет посвящено героико-патриотической тематике. Благодаря Союзу писателей уже увидели свет несколько документальных и художественных произведений, а также сборник, повествующий о сожженных деревнях. Будут на выставке и другие новинки.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:

Это книги о войне, о жизни, о современности. Это произведения, которые, хотелось бы, чтобы потом были бы известны в нашем театре, кинематографе. Понимая, какое наследие за плечами, надо думать: а что же сегодня, какая книга вышла, пришла к читателю, что могут найти в таких жанрах, как повесть, рассказ, роман. И о каких явлениях социальной жизни, общественно-политической пишут сегодняшние литераторы, чтобы донести через художественное слово наше время для будущих поколений.