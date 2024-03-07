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Союз писателей Беларуси готовится отметить 90-летний юбилей

07 марта 2024 11:15
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90-летний юбилей готовится отметить Союз писателей Беларуси. Сегодня он объединяет около 700 авторов. Их стараниями только за последний год издано более 9 000 книг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союз писателей Беларуси готовится отметить 90-летний юбилей-1

Сейчас Союз ведет активную подготовку к международной выставке, которая стартует в Минске 14 марта. Белорусские авторы представят широчайшую палитру произведений. Большинство из них будет посвящено героико-патриотической тематике. Благодаря Союзу писателей уже увидели свет несколько документальных и художественных произведений, а также сборник, повествующий о сожженных деревнях. Будут на выставке и другие новинки.

Союз писателей Беларуси готовится отметить 90-летний юбилей-4

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:
Это книги о войне, о жизни, о современности. Это произведения, которые, хотелось бы, чтобы потом были бы известны в нашем театре, кинематографе. Понимая, какое наследие за плечами, надо думать: а что же сегодня, какая книга вышла, пришла к читателю, что могут найти в таких жанрах, как повесть, рассказ, роман. И о каких явлениях социальной жизни, общественно-политической пишут сегодняшние литераторы, чтобы донести через художественное слово наше время для будущих поколений.

Союз писателей Беларуси готовится отметить 90-летний юбилей-7

Кроме того, белорусские авторы продолжают развивать международное сотрудничество. Налажены тесные контакты с коллегами из Израиля, Китая, Франции и других стран. В ближайшее время планируют укрепить связи с некоторыми российскими регионами.

# Белорусские писатели # общество # Александр Карлюкевич

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