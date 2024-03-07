Симбиоз классики и современности. В Минске проводят выставку, посвящённую архитектурным стилям

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Творить – значит жить! Необычная выставка проходит в Национальном центре современных искусств. В центре внимания шедевры архитектуры – симбиоз классики и современности. Каждую инсталляцию сопровождает определенный звук, эффект полного погружения гарантирован.

Олеся Иноземцева, заместитель директора по творческой работе Национального центра современных искусств:

Хочется вернуться сразу к высказыванию архитектора Райда, который как-то сказал, что архитектура – это мать всех искусств. И я с этим согласна, потому что, конечно, если брать исторические эпохи, то в первую очередь тон развитию всего искусства задавала всегда архитектура. Кураторская группа, организаторы хотели показать не какой-то классический рассказ, теорию или историю архитектуры, а помочь зрителю эмоционально погрузиться в пространство той или иной эпохи, насколько это возможно средствами современного языка. Практически все методы взаимодействия с посетителями, которое может предложить современное искусство, оно здесь и представлено. Здесь и визуальный ряд, и саунд-арт, и видеоарт. И даже запахи включены в нашу экспозицию, которая помогает познать эмоционально пространство того или иного стиля архитектуры.

В рамках экспозиции можно познакомиться с работами 20 талантливых мастеров, а это более 100 удивительных экспонатов. Среди них город облаков из бумаги, скульптуры античных философов и даже «живые» композиции. Фантазии художников безграничны.