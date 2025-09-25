Решение было не совсем умное! Шмидт о последствиях, которые ждут Польшу из-за закрытия границы

Граница – открыта. После ненужной бравады, бряцания оружием, гневных речей и милитаристской политики Польша дала зеленый свет. В час ночи по Минску возобновилось движение на белорусско-польской границе. В автодорожном пункте пропуска «Брест» и в грузовом «Козловичи», а также на четырех железнодорожных переездах. Металлические заграждения польские военнослужащие стали демонтировать за 20 минут до установленного времени. Транспорт проследовал из Беларуси на сопредельную сторону. На нашу территорию первый автомобиль пропустили примерно через полчаса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под два десятках рейсовых автобусов – в режиме реального времени перед шлагбаумом и это не считая электронной очереди легковых авто, счетчик регистрации в которой не останавливался и после 12 сентября. Число транспорта выросло практически вдвое – 3342 единиц. Польша открыла границу с Беларусью! Что происходило на КПП в первые минуты?

С первым водителем в Беларуси пообщался польский экс-судья Томаш Шмидт, который не мог остаться в стороне от этого события. Тем более, точно знает о чем говорит, когда дело касается политики Польши.