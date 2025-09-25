Польша открыла границу с Беларусью! Что происходило на КПП в первые минуты?

Граница открыта! После ненужной бравады, бряцания оружием, гневных речей и милитаристской политики Польша дала зеленый свет. В час ночи по Минску возобновилось движение на белорусско-польской границе – в автодорожном пункте пропуска «Брест» и в грузовом «Козловичи», а также на четырех железнодорожных переездах. Металлические заграждения польские военнослужащие стали демонтировать за 20 минут до установленного времени. Транспорт проследовал из Беларуси на сопредельную сторону. На нашу территорию первый автомобиль пропустили примерно через полчаса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хронология минувшей ночи у нашего корреспондента Кристины Протосовицкой.

Под два десятка рейсовых автобусов – в режиме реального времени перед шлагбаумом, и это не считая электронной очереди легковых авто, счетчик регистрации в которой не останавливался и после 12 сентября. Число транспорта выросло практически вдвое – 3 342 единиц. Среди водителей не только оптимисты.

Ждали открытия границы. Пока без работы были. Отдыхали. У нас польский перевозчик. Ну, что для нас открытие границы? Ну, работа, как водителя, работа.

У нас железного занавеса не должно быть. Она должна всегда быть открыта.

Ну, мы приехали за часа три сюда, заблаговременно. Потому что не знали, со скольки будут в Беларусь пускать. Так, по записям. За два дня перед закрытием. За полтора, наверное, так. Белорусские пограничники подняли шлагбаум на выезд заблаговременно – за два часа.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В 23:49 первые автобусы уже прибыли в таможенную зону и сейчас видно, что оформляют и легковой транспорт, чтобы пропустить на польскую сторону. Все технические службы в пункте пропуска продолжали функционировать все это время, и стражи границы были готовы к возобновлению работы в любой момент.

Алексей Прокопеня, начальник отделения пограничного контроля «Варшавский мост»:

Брестские пограничники готовы к открытию государственной границы с сопредельной стороной. Смены пограничных нарядов усилены и готовы в максимального короткие сроки оформлять все транспортные средства как на въезд в Республику Беларусь, так и на выезд из Республики Беларусь.

Примерно за полчаса до открытия движения по мосту через Западный Буг польские военнослужащие приступили к демонтажу металлического заграждения. Бетонные «ежи» и колючую проволоку на границе польская сторона ликвидировала еще днем. Кристина Протосовицкая:

И вот в 00:48 польские пограничники убрали металлическое заграждение для того, чтобы транспорт из Беларуси смог проследовать в Польшу и из Польши в Беларусь. Это и есть адекватные соседские отношения.

И вот кульминация, ради которой в эту ночь работали все журналисты. И белорусские, и польские. Первые транспортные средства на территорию Польши попадают из Беларуси. А вот из Польши еще не проследовало ни одного автомобиля. Первый автомобиль с сопредельной стороны на белорусской встретили примерно через полчаса.