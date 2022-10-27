Лугина: вроде бы курс играет нам на пользу, тем не менее многое зависит от нас

В легкой промышленности, начиная с мая, наблюдается положительная динамика. Объемы производства и экспорт растут. А за 9 месяцев года предприятия легпрома выпустили продукции на 3 миллиарда рублей. Наши одежда и обувь добрались до 70 регионов России, а текстиль и ковры теперь представлены даже в государствах Средней Азии.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Темп роста по азиатским рынкам и странам у нас больше 144 %. Мы нарастили по текстильной продукции поставку и в Узбекистан, и в Казахстан, и в Армению, и в Таджикистан, Турцию, Индию. В принципе, мы понимаем, что все непросто, вроде бы и курс играет нам на пользу, тем не менее многое зависит от нас. Мы должны, дополняя друг друга, стараться выйти на внешние рынки, демонстрируя все лучшие свои стороны и все свои компетенции, умения, чтобы лояльность внешнего мира, каждой отдельной марки, самое главное, что она белорусская, формировалась и крепла.

В отрасли на предприятиях, а их 2 000, заняты почти 90 тысяч человек. Кстати, фабрики не конкурируют между собой, а каждая из них работает в своем ассортиментном коридоре. Вопросов к компетенции швей нет. А вот делать белорусские костюмы более респектабельными помогают турецкие дизайнеры.