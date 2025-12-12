В Московском районе Минска открылся современный детский сад

Подарком для жителей Московского района Минска стало открытие современного детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он расположен в микрорайоне Грушевка. В новом учреждении дошкольного образования созданы все условия для развития малышей.

Сад под название «Эврика» рассчитан на 230 мест. Среди 12 групп будут функционировать специальные для детей с нарушениями речи, а также с обучением на белорусском языке. В наличии также музыкальный, спортивный, хореографический залы, сенсорная комната, безопасный и многофункциональный бассейн. Также на территории расположено яркое игровое оборудование и площадка для изучения правил дорожного движения.

Александра Баулина, жительница Минска:

В шаговой доступности детский сад – это очень хорошо. Это удобно, потому что возили ребенка очень далеко. И сейчас, выйдя прямо из подъезда, попасть в сад, – это очень хорошо, тем более такой красивый детсад.

Татьяна Цвирко, заведующая детским садом № 591 Минска:

Жители микрорайона очень давно ждали новостройку, именно детского дошкольного учреждения, по той простой причине, что тесно идет застройка жилого фонда, всем хочется чего-то нового, современного, соответствующего современным тенденциям. Здание возвели всего за год. Оно стало 70-м учреждением дошкольного образования Московского района столицы. Уже в 2025 году будут набраны четыре группы детей ясельного возраста, еще две – примут ребят с тяжелыми нарушениями речи.