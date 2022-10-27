«Цель таких конструкций – создать у людей эмоции». Перцов о фейках, медиаграмотности и интернет-СМИ

Новости Беларуси. Регулирование алгоритмов социальных сетей особенно важно в формировании мировоззрения у детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение перед диалогом со школьниками гродненских учреждений образования и студентами кафедры журналистики университета имени Янки Купалы высказал министр информации нашей страны.

Любая социальная сеть формирует мировосприятие молодежи. Чтобы отличить правдивую информацию от фейков, важно встречаться с молодежью и доносить до них достоверную информацию. Медиапространство сегодня меняется динамичными темпами. Первоисточник для многих – современные средства коммуникации. Даже районные газеты на 80-90 % в интернете читают через мобильные устройства. И коварство в том, что люди полностью доверяют той информации, которую получают через интернет-каналы. Для того чтобы не поддаваться влиянию фейков, медиаграмотностью должен обладать каждый человек. Это такая же цифровая гигиена, как и все остальные каналы, которые мы используем в нашем быту через цифровые среды.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Наш человек привык, если это СМИ, то это проверенное уже, прошло какую-то внутреннюю саморедактуру или, как говорят у нас в журналистике, фактчекинг был произведен, и этому можно доверять. Все, что появляется через интернет-канал коммуникаций (как по государственным каналам, так и по альтернативным) людьми воспринимается как истина, как правда, а это зачастую – фейки. Цель таких конструкций – создать у людей эмоции, подогревать эти эмоции, чтобы побуждать людей на неоправданные и неразумные действия. Медиаграмотность должна быть у каждого человека по определению, как с грамотностью, с орфографией и орфоэпией.