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Более тонны запрещенных веществ! Фура с гашишем и мефедроном из Польши задержана в Беларуси

12 декабря 2025 13:51
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Таможенники пресекли крупнейшую в истории суверенной Беларуси поставку из Евросоюза партии наркотиков и психотропов. На черном рынке их стоимость составила бы 62 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тонны запрещенных веществ! Фура с гашишем и мефедроном из Польши задержана в Беларуси-2

Около 1 тонны 300 килограммов запрещенных веществ были спрятаны в фуре польского перевозчика. По документам в грузовике была партия минеральной воды для потребителей в Беларуси и России. На самом деле ее в грузовике было лишь несколько десятков бутылок. Под ними прятали 915 килограммов гашиша и 367 килограммов мефедрона.

Более тонны запрещенных веществ! Фура с гашишем и мефедроном из Польши задержана в Беларуси-4

Эдуард Данилович, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:
С учетом того, что после оформления груз следовал в Российскую Федерацию, таможенными органами Республики Беларусь совместно с коллегами из России были организованы необходимые оперативно-розыскные мероприятия. По результатам были установлены и задержаны участники международной преступной группы – граждане Европейского Союза, Беларуси, России и Молдовы. У последних при обыске дополнительно изъяты запрещенные вещества – порядка пяти килограмм гашиша и мефедрона. По данному факту оперативной таможней Беларуси и ФТС России возбуждены уголовные дела.

За контрабанду наркотиков в особо крупном размере задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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