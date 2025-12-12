Более тонны запрещенных веществ! Фура с гашишем и мефедроном из Польши задержана в Беларуси

Таможенники пресекли крупнейшую в истории суверенной Беларуси поставку из Евросоюза партии наркотиков и психотропов. На черном рынке их стоимость составила бы 62 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 1 тонны 300 килограммов запрещенных веществ были спрятаны в фуре польского перевозчика. По документам в грузовике была партия минеральной воды для потребителей в Беларуси и России. На самом деле ее в грузовике было лишь несколько десятков бутылок. Под ними прятали 915 килограммов гашиша и 367 килограммов мефедрона.

Эдуард Данилович, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

С учетом того, что после оформления груз следовал в Российскую Федерацию, таможенными органами Республики Беларусь совместно с коллегами из России были организованы необходимые оперативно-розыскные мероприятия. По результатам были установлены и задержаны участники международной преступной группы – граждане Европейского Союза, Беларуси, России и Молдовы. У последних при обыске дополнительно изъяты запрещенные вещества – порядка пяти килограмм гашиша и мефедрона. По данному факту оперативной таможней Беларуси и ФТС России возбуждены уголовные дела.

За контрабанду наркотиков в особо крупном размере задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет.